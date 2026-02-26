Residuos empresariales causaron incendio frente a La Pila: DPC
Se mantienen las labores de supervisión y control para que no se propague
La Dirección de Protección Civil (DPC) de Villa de Pozos informó sobre el incendio registrado sobre la Carretera Federal 57, frente al Centro de Prevención y Reinserción Social de La Pila, que se continúa trabajando en la zona en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones.
Reportan que el siniestro se ha complicado, debido a la gran cantidad de plásticos y residuos de origen empresarial acumulados en el sitio, por lo que el área continuará generando humo durante las próximas horas.
"Sin embargo, la situación se mantiene bajo supervisión y sin riesgo de propagación. Asimismo, se dará seguimiento en coordinación con el área de Ecología para evitar este tipo de prácticas y reforzar las acciones preventivas correspondientes.
Desde la mañana de este jueves, la quema de plásticos y residuos ha generado una intensa y visible columna de humo en la zona.
