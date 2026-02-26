Residuos empresariales causaron incendio frente a La Pila: DPC

La Dirección de Protección Civil (DPC) de Villa de Pozos informó sobre el incendio registrado sobre la Carretera Federal 57, frente al Centro de Prevención y Reinserción Social de La Pila, que se continúa trabajando en la zona en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones.

Reportan que el siniestro se ha complicado, debido a la gran cantidad de plásticos y residuos de origen empresarial acumulados en el sitio, por lo que el área continuará generando humo durante las próximas horas.

"Sin embargo, la situación se mantiene bajo supervisión y sin riesgo de propagación. Asimismo, se dará seguimiento en coordinación con el área de Ecología para evitar este tipo de prácticas y reforzar las acciones preventivas correspondientes.

Desde la mañana de este jueves, la quema de plásticos y residuos ha generado una intensa y visible columna de humo en la zona.

