En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Seguridad

Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

Genera una enorme columna de humo visible desde la capital

Por Redacción

Febrero 26, 2026 11:45 a.m.
Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

Elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, en coordinación con cuerpos de emergencia, continúan trabajando en un incendio registrado sobre la Carretera Federal 57, frente al Centro de Prevención y Reinserción Social de La Pila.

De manera preliminar, se presume que el siniestro podría derivar de la quema de plásticos y residuos.

Esto, ha generado una intensa y visible columna de humo en la zona. Las labores oportunas han logrado controlar el siniestro hasta el momento.

Se quema tráiler en tramo Matehuala-Doctor Arroyo

Fue cerca de la comunidad San Cayetano de Vacas; cuerpos de emergencia atienden el incidente

Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga, vehículos robados y equipo táctico

Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

SLP

Redacción

Genera una enorme columna de humo visible desde la capital

Hallan arsenal y drogas en El Naranjo

SLP

Redacción

La GCE continuó recorridos por la zona, pero no pudieron localizar a los delincuentes

Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

SLP

Redacción

Únicamente se reportaron daños materiales al sur de la capital