Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

Elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, en coordinación con cuerpos de emergencia, continúan trabajando en un incendio registrado sobre la Carretera Federal 57, frente al Centro de Prevención y Reinserción Social de La Pila.

De manera preliminar, se presume que el siniestro podría derivar de la quema de plásticos y residuos.

Esto, ha generado una intensa y visible columna de humo en la zona. Las labores oportunas han logrado controlar el siniestro hasta el momento.

