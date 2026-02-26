Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila
Genera una enorme columna de humo visible desde la capital
Elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, en coordinación con cuerpos de emergencia, continúan trabajando en un incendio registrado sobre la Carretera Federal 57, frente al Centro de Prevención y Reinserción Social de La Pila.
De manera preliminar, se presume que el siniestro podría derivar de la quema de plásticos y residuos.
Esto, ha generado una intensa y visible columna de humo en la zona. Las labores oportunas han logrado controlar el siniestro hasta el momento.
Se quema tráiler en tramo Matehuala-Doctor Arroyo
Fue cerca de la comunidad San Cayetano de Vacas; cuerpos de emergencia atienden el incidente
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal
Redacción
Aseguran armas, droga, vehículos robados y equipo táctico
Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila
Redacción
Genera una enorme columna de humo visible desde la capital
Hallan arsenal y drogas en El Naranjo
Redacción
La GCE continuó recorridos por la zona, pero no pudieron localizar a los delincuentes