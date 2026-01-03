Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, compartió una carta firmada por gobernadores que apoyan a la llamada Cuarta Transformación (4T) en México, en los que respaldan la postura de la administración federal sobre la política exterior.

Esto, luego de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

"Las gobernadoras y los gobernadores respaldamos la postura constitucional de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, convencidos de que los conflictos deben resolverse por la vía del derecho, el diálogo y los organismos internacionales.

"Desde San Luis Potosí, reiteramos nuestro compromiso con una conducción responsable del Estado, que privilegia la soberanía, la paz y el respeto entre las naciones", señala el mensaje de Gallardo Cardona.

¿Qué dijo el gobierno de México?

El Gobierno de México condenó y rechazó de manera enérgica las acciones militares realizadas de forma unilateral por fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en Venezuela, al considerar que constituyen una violación al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios de solución pacífica de controversias y no uso de la fuerza, al advertir que cualquier acción militar pone en riesgo la estabilidad de América Latina y el Caribe como zona de paz.

México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver diferencias y manifestó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz regional y evitar una confrontación mayor.

Además, instó a la ONU a actuar de inmediato para facilitar la desescalada de tensiones y generar condiciones para una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Cancillería informó que, por medio de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país, a quienes recomendó mantenerse atentas a la información oficial y a los canales de emergencia habilitados.