Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

SLP

Reforma electoral no está dirigida a favor de nadie: Gallardo

Aseguró que el Ceepac busca haya "verdadera' paridad de género

Por Rubén Pacheco

Diciembre 08, 2025 12:22 p.m.
A
Ricardo Gallardo / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Después que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) presentó una iniciativa para que las candidaturas a la gubernatura en el 2027 correspondan a mujeres, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo que el planteamiento no está dirigido hacia determinado partido político.

"Aquí no hay nada dirigido y eso hay que dejarlo claro (...) no hay nada dirigido para nadie", defendió el mandatario estatal.

Consideró que la moción del Organismo Público Local Electoral (OPLE) es bastante claro, porque busca haya una "verdadera' paridad de género.

En entrevista, consideró que todos los partidos políticos cuentan con excelentes perfiles femeninos, para competir en la contienda electoral del 2027.

Adelantó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene cuatro mujeres que pueden encabezar la postulación al Gobierno del Estado. "No solo tenemos un perfil. Se los he dicho", asumió.

Aparte, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, señaló que la iniciativa del Ceepac para la paridad de género, mediante la alternancia en el 2027 en la candidatura a la gubernatura, es un parteaguas para cerrar "la puerta a cualquier salida o escapatoria legaloide para nuevamente burlar la norma.

Si bien no hizo referencia a ningún caso, en las elecciones del 2024 José Reyes "Reyitos" Martínez Rojas, candidato del PVEM se postuló con género femenino para participar en la candidatura a la presidencia municipal de Venado, cuando inicialmente lo hizo como hombre. Desde entonces y por petición por escrito ante el Ceepac, se le debe reconocer como mujer, es decir, la primera alcaldesa de la comunidad LGBTTIQ+ en San Luis Potosí.

Torres Sánchez subrayó que una vez estudiado y actualizado el planteamiento, ya no habrá ningún tipo de interpretación, porque contempla especificaciones y nace como un acto de justicia social, histórica y democrática en favor de las mujeres.

Cuestionado sobre si el Gobierno del Estado presentará una iniciativa similar, tal como lo había adelantado en meses anteriores, respondió que propondrá "mociones de otros temas" y trabajará con otras propuestas.

Propone Ceepac que en 2027 compitan sólo mujeres a la gubernatura

Legisladores del PVEM defendieron la iniciativa de reforma electoral

