Restauranteros demandan freno a delincuencia

Extorsión, robos y asaltos reiterativos son el sufrimiento de los restaurantes en San Luis Potosí y requieren que la autoridad actúe ya que los grupos están plenamente identificados, se conoce su ubicación y las personas que participan en los ilícitos, demandó Eduardo Kasis Chevaile, presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

"Cuando la gente se da cuenta con todo y que la autoridad conoce todo y no actúa, pues esto invita al resto de los delincuentes a seguir actuando al cabo no hay autoridad, entonces un tema donde queremos, tanto con el gobierno actual como con el entrante, tener un acercamiento porque la situación ya es reiterativa", comentó en relación con el violento asalto a una cenaduría familiar en la avenida México.

Agregó que mientras no se vive en carne propia se cree que no es mayor problema, pero quien ya lo vivió con una pistola en su cara, quien está siendo afectado en su patrimonio, es un golpe muy duro tanto por la extorsión, como por robos y asaltos.

Kasis Chevaile expresó que la extorsión se ha disparado para los negocios del sector. "Todo el tiempo recibimos llamadas de extorsión, los números de teléfono están expuestos, estamos identificados y sabemos que a través de las empresas de telefonía pueden identificar su ubicación perfectamente, y pese a ello no vemos que paren las extorsiones".

Mencionó que tienen muchos videos de gente que entra en horarios nocturnos donde tratan de romper fachadas, cortinas, cristales, entran por espacios inimaginables, es decir que tienen mucha información porque los negocios ya tienen un respaldo en cámaras.

Explicó que el restaurante de la avenida México no es el único ya que este tipo de acciones se han presentado con mayor frecuencia. "Ya se presentó la denuncia, se dio incluso información mucho más de lo ordinario que pudiéramos tener y no se tuvo la respuesta esperada, de esta manera pedí que se me informara para darle seguimiento a través de las diferentes autoridades. En la medida en que no hay acciones, entonces es un tema. A la autoridad se le está diciendo quiénes son y dónde están, pues ojalá no estemos pensando en que estén involucrados, complacientes o tolerantes, pero es el caso, así que queremos que haya respuesta de la autoridad actual como las nuevas y se dediquen a combatir este tipo de grupos".