Retiran una tonelada de basura en drenaje del centro

El Organismo Operador de Agua Interapas informó que en el Centro Histórico de San Luis Potosí se han intensificado los trabajos de limpieza y desazolve en la red de drenaje previo y durante la temporada de Semana Santa y Pascua, con intervenciones en distintas calles del primer cuadro.

De acuerdo con datos del organismo operador, en varias jornadas se han desazolvado un total de 2 mil 210 metros lineales de drenaje, mediante la atención de 55 pozos de visita y 29 bocas de tormenta.

Como resultado, se han retirado aproximadamente mil 70 kilogramos de basura y lodo, entre los que predominan plásticos, trapos y grasa que generan obstrucciones en el sistema.

De manera desglosada, en una primera jornada se limpiaron 850 metros lineales a través de 23 pozos y 10 bocas de tormenta, con la extracción de alrededor de 210 kilogramos de residuos. En otra intervención nocturna se atendieron 680 metros adicionales, junto con 14 pozos y 11 bocas, de donde se retiraron cerca de 480 kilogramos de basura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Basura y grasa tapan el drenaje del Centro Reporte del Consejo de Unidad de Gestión señala basura como causa de obstrucción en alcantarillas.

A estos trabajos se suma un reciente operativo en calles como Independencia, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza e Ignacio Aldama, donde se desazolvaron 680 metros más de red sanitaria, con mantenimiento a 18 pozos de visita y 8 bocas de tormenta, retirando aproximadamente 380 kilogramos de residuos.

Las labores se han concentrado en vialidades como Universidad, Galeana, Independencia y el Callejón de Lozada, así como en accesos principales del primer cuadro, zonas cercanas a la Plaza Aranzazú y el Jardín de San Francisco, donde se registra alta afluencia de personas y se desarrollan actividades como la Procesión del Silencio.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento para mantener en operación la red sanitaria ante el incremento de visitantes en el Centro Histórico.