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Retirará GCM automóviles abandonados en la vía pública

Por Leonel Mora

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil de Villa de Pozos, informó que realiza recorridos de supervisión para detectar vehículos en condiciones de abandono en la vía pública y proceder a su retiro para evitar focos de infección o puntos que puedan brindar resguardo a delincuentes.

      Se pidió el apoyo de las y los ciudadanos para reportar este tipo de automotores sin uso y proceder en consecuencia.

      De acuerdo con la corporación, el objetivo es "mantener calles más seguras, limpias y libres para el tránsito de las y los ciudadanos, además de que estas acciones ayudan a prevenir riesgos, mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en las colonias, fraccionamientos y localidades de todo el municipio".

      En la zona urbana contigua al Circuito Potosí Oriente, así como en calles de la cabecera municipal, es frecuente hallar unidades motoras abandonadas, pero también hay talleres mecánicos que acumulan vehículos inservibles afuera de sus instalaciones.

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      En las localidades del medio rural, es más frecuente hallar maquinaria agrícola en desuso, la cual también genera mala imagen y riesgos de seguridad así como de salud pública.

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