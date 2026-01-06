logo pulso
Retrasa la Sader compra de frijol a productores de SLP

La dependencia federal ha incumplido con la apertura de centros de acopio con precios de garantía

Por Martín Rodríguez

Enero 06, 2026 10:31 a.m.
A
Retrasa la Sader compra de frijol a productores de SLP

Pese a que en Zacatecas ya abrieron sus puertas las integradoras y centros para la compra de productos del campo con precios de garantía que promueve el Gobierno Federal, en San Luis Potosí no se ha replicado el programa.

Así lo advirtió el líder de agricultores Luis Roberto Castillo Téllez, quien recordó que los productores de frijol gestionaba con el Gobierno Federal que se diera la apertura en la cabecera municipal de Salinas de Hidalgo y Los Hernández del municipio de Villa de Ramos, pero la decisión de las autoridades de agricultura, nunca llegó.

Se fue el año fiscal 2025 y la autoridad federal incumplió con la apertura de los centros de acopio de frijol para pagarlos a los productores a precio de garantía y luego distribuirlos.

A pesar de que ya concluyó el año 2025 y ya van seis días de enero de 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dejó a los campesinos esperando para la apertura de las oficinas.

Ese retraso mantiene varadas cantidades diversas de frijol que los productores han cultivado en más de cien mil hectáreas. Explicó que en algunos casos las bodegas tienen almacenado el producto del año pasado, por lo que no se sabe si les recibirán la cosecha de este año.

Según se espera, los productores recibirían un pago de 27 pesos por kilogramo de frijol, porque esa es la cantidad fijada por el gobierno para asegurarse de que los agricultores reciban una retribución por su actividad y no salgan con números rojos.

