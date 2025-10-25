logo pulso
Retrasó Gobierno 219 mdp a distintas universidades: ASF

Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación sobre los fondos para estos institutos

Por Rubén Pacheco

Octubre 25, 2025 01:58 p.m.
A
Retrasó Gobierno 219 mdp a distintas universidades: ASF

Al igual que en 2023 cuando no erogó 223 millones de pesos a nueve instancias formadoras o de educación media superior y superior, durante 2024 el Gobierno del Estado no cumplió con la entrega convenida de 219 millones 458 mil pesos a igual a universidades e instituciones educativas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. 

Así lo revela la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-24000-19-1667-2025, elaborada por la Auditoría Superior de a Federación (ASF), sobre la Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

La Secretaría de Finanzas (Sefin), encabezada por Ariana García Vidal, dejó de pagar: 40 millones 284.4 pesos a la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT); 6 millones 496.4 pesos a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM); 24 millones 992.8 pesos a la UISLP; y 90 millones 837 mil pesos a la UASLP.

Así como 5 millones 731.3 pesos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), 15 millones 853 mil pesos al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icat) y 15 millones 563.6 al Telebachillerato Comunitario.

Aunque el estado desahogó dos observaciones detectadas por la ASF, la Contraloría General del Estado inició procedimiento bajo el expediente número CGE/DIAEP/EIA-084/2025 para determinar posibles responsabilidades de tipo administrativo.

Subrayó que no fue posible identificar los recursos estatales transferidos al Telebachillerato Comunitario, a las Universidades Tecnológicas de San Luis Potosí y Metropolitana, ni a la Universidad Intercultural; asimismo, las transferencias de los recursos estatales presentaron atrasos.

"En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó las transferencias de los recursos federales del programa de manera razonable, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.", remató.

