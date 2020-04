Reubicarán Unidad Centinela rechazada por habitantes de Rioverde

La Unidad Centinela de Observación COVID-19, prevista para la fase III en la Unidad Cancha Florencio del municipio de Rioverde, se reubicará en otro lugar, informó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

Dicho espacio era uno de los siete dispuestos por el Gobierno del Estado, a fin de atender y observar a las personas con síntomas de la enfermedad, pero pobladores de la zona bloquearon las instalaciones por temor a resultar afectados.

La funcionaria estatal informó que ahora buscan un espacio idóneo que cumpla con los requerimientos para atender a los pacientes afectados con COVID-19.

Em conferencia de prensa, Rangel Martínez argumentó que "nadie tiene la culpa" de contagiarse con el virus, pues hay personas asintomáticas, por lo tanto, no pueden saber que lo portan.

Adujo que el Gobierno del Estado y las administraciones municipales no pueden solas, es decir, requieren de la colaboración de la población para atender la contingencia sanitaria actual.

"No podemos estigmatizar, no podemos dejar de lado a las personas que se están contagiando porque esto va a pasar, y no es por estar estableciendo lugar, sino por las acciones que tú haces de prevención", comentó.