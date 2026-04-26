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Revisan anexos por falta de permisos y actividad formal en SLP

Se inició la reubicación de un anexo en la zona centro como parte del ordenamiento municipal.

Por Rolando Morales

Abril 26, 2026 01:03 p.m.
A
Revisan anexos por falta de permisos y actividad formal en SLP

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pienda, informó que continúan los trabajos para regularizar los llamados anexos en la capital, tras detectar diversas irregularidades en su funcionamiento, principalmente relacionadas con la falta de documentación y la ausencia de una actividad comercial formal.

Explicó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, se ha avanzado en la identificación de estos espacios, especialmente en la zona centro, donde incluso ya comenzó la reubicación de uno de ellos como parte del proceso de ordenamiento. Aunque el censo fue elaborado por la corporación de seguridad, indicó que las áreas municipales trabajan de manera conjunta para supervisar su operación.

De la Vega Pienda señaló que entre las principales fallas detectadas se encuentra que varios anexos no cuentan con documentación que respalde su funcionamiento, además de que algunos no tienen registrada una actividad comercial definida y operan bajo esquemas de donaciones o cuotas de recuperación.

Añadió que también se han identificado casos en los que las personas internas realizan diversas actividades dentro de estos espacios, lo que obliga a ampliar la revisión con la intervención de autoridades sanitarias tanto estatales como federales, a fin de verificar las condiciones en que operan.

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El funcionario municipal indicó que el objetivo es avanzar hacia la regularización de estos centros, generar condiciones adecuadas de operación y garantizar que cumplan con la normativa vigente, así como con medidas básicas de seguridad para quienes permanecen en ellos.

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