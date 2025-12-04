logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Revisaremos a todo el que entra y sale (de SLP) con reconocimiento facial: RGC

El gobernador aseguró que en breve iniciará la construcción de filtros en 15 entradas al territorio potosino

Por Rubén Pacheco

Diciembre 04, 2025 02:12 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

La próxima semana iniciará la colocación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, en las entradas a la capital y al estado de San Luis Potosí, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Después de encabezar la ceremonia de graduación de la cuarta generación de cadetes de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que también se construirá 15 puntos de revisión.

El mandatario estatal refirió que todos los visitantes a territorio potosino entrarán a un "catálogo", a fin de identificar quiénes entran y cuándo se retiran, si permanecen de manera definitiva o si cometen delitos. 

"Eso nos va a permitir tener un mayor control de la gente que nos visita o simplemente la gente que va de paso, simplemente la gente que viene a San Luis Potosí a querer delinquir", consideró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gallardo Cardona expuso que cada punto de revisión tendrá la colaboración de perros adiestrados en la detección de drogas y armas, así como baños, oficinas y celdas de detención.

Anunció que, enero próximo entrarán en funciones los dispositivos en las carreteras a Matehuala y a Zacatecas; y en marzo y abrir los demás espacios de monitoreo.

El proyecto integral de seguridad pública, implicará una inversión de 200 millones de pesos.

LEA TAMBIÉN

Presume RGC aeronave de última generación para tereas de seguridad

Es parte de una inversión en unidades policiales, cámaras de video y arcos de reconocimiento facial

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revisaremos a todo el que entra y sale (de SLP) con reconocimiento facial: RGC
Revisaremos a todo el que entra y sale (de SLP) con reconocimiento facial: RGC

Revisaremos a todo el que entra y sale (de SLP) con reconocimiento facial: RGC

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador aseguró que en breve iniciará la construcción de filtros en 15 entradas al territorio potosino

Cambio de Ruta va contra Ley mordaza de Serrano
Cambio de Ruta va contra Ley mordaza de Serrano

Cambio de Ruta va contra "Ley mordaza" de Serrano

SLP

El Universal

Existe afectación a la libertad de expresión y de información, dijo González Lozano

Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de protagonismos
Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de protagonismos

Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de "protagonismos"

SLP

Rubén Pacheco

Esto, tras la denuncia de amenazas de la concejala de Villa de Pozos

Intensifican Barredora contra apartados en vía pública
Intensifican Barredora contra apartados en vía pública

Intensifican "Barredora" contra apartados en vía pública

SLP

Samuel Moreno

Este año se han recogido más de 10 mil artículos colocados en calles y avenidas, señaló Villa Gutiérrez