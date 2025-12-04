Revisaremos a todo el que entra y sale (de SLP) con reconocimiento facial: RGC

La próxima semana iniciará la colocación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, en las entradas a la capital y al estado de San Luis Potosí, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Después de encabezar la ceremonia de graduación de la cuarta generación de cadetes de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que también se construirá 15 puntos de revisión.

El mandatario estatal refirió que todos los visitantes a territorio potosino entrarán a un "catálogo", a fin de identificar quiénes entran y cuándo se retiran, si permanecen de manera definitiva o si cometen delitos.

"Eso nos va a permitir tener un mayor control de la gente que nos visita o simplemente la gente que va de paso, simplemente la gente que viene a San Luis Potosí a querer delinquir", consideró.

Gallardo Cardona expuso que cada punto de revisión tendrá la colaboración de perros adiestrados en la detección de drogas y armas, así como baños, oficinas y celdas de detención.

Anunció que, enero próximo entrarán en funciones los dispositivos en las carreteras a Matehuala y a Zacatecas; y en marzo y abrir los demás espacios de monitoreo.

El proyecto integral de seguridad pública, implicará una inversión de 200 millones de pesos.