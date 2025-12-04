Revisaremos a todo el que entra y sale (de SLP) con reconocimiento facial: RGC
El gobernador aseguró que en breve iniciará la construcción de filtros en 15 entradas al territorio potosino
La próxima semana iniciará la colocación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, en las entradas a la capital y al estado de San Luis Potosí, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Después de encabezar la ceremonia de graduación de la cuarta generación de cadetes de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que también se construirá 15 puntos de revisión.
El mandatario estatal refirió que todos los visitantes a territorio potosino entrarán a un "catálogo", a fin de identificar quiénes entran y cuándo se retiran, si permanecen de manera definitiva o si cometen delitos.
"Eso nos va a permitir tener un mayor control de la gente que nos visita o simplemente la gente que va de paso, simplemente la gente que viene a San Luis Potosí a querer delinquir", consideró.
Gallardo Cardona expuso que cada punto de revisión tendrá la colaboración de perros adiestrados en la detección de drogas y armas, así como baños, oficinas y celdas de detención.
Anunció que, enero próximo entrarán en funciones los dispositivos en las carreteras a Matehuala y a Zacatecas; y en marzo y abrir los demás espacios de monitoreo.
El proyecto integral de seguridad pública, implicará una inversión de 200 millones de pesos.
Presume RGC aeronave de última generación para tereas de seguridad
Es parte de una inversión en unidades policiales, cámaras de video y arcos de reconocimiento facial
