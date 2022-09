Rinde Galindo su primer informe de actividades

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, rindió este miércoles de manera pública, su Primer Informe de Gobierno en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y ahí llamó a unir esfuerzos de toda la sociedad en el segundo año de gobierno, para seguir recuperando el municipio de la capital y hacerlo competitivo a nivel nacional e internacional.

Además del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, al evento asistieron ex alcaldes como Victoria Labastida, Mario Leal Campos y Mario García Valdés y ex gobernadores como Teófilo Torres Corzo, a quien reconoció como la persona que lo inició en el servicio público, Marcelo de los Santos Fraga, quien en esta ocasión no sufrió de abucheos como el del lunes pasado en el Informe del gobernador, y Horacio Sánchez Unzueta.

Destacó también la presencia del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), Dr. José Ramón Narro Robles; de Enrique de la Madrid; de José Calzada, ex gobernador de Querétaro; de la actriz Angélica Aragón; del cantante de ópera Fernando de la Mora; del escultor Enrique Carbajal "Sebastián"; del promotor empresarial Alejandro Kasuga y de Juan Branca como representante de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí.

Galindo Ceballos organizó su informe en cinco grandes rubros: Sí al San Luis Seguro; Sí al San Luis con Bienestar; Sí al San Luis Sostenible; Sí al San Luis Innovador, y Sí al San Luis Competitivo. En cada bloque, las intervenciones del alcalde se intercalaron con videos promocionales y de testimonios de personas beneficiarias de las obras y programas municipales.

En el rubro de San Luis Seguro, el alcalde destacó la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la implementación del Modelo Nacional de Justicia Cívica; la puesta en marcha de un Plan Sistemático de Seguridad con 92 patrullas nuevas y de última tecnología; la conformación de 209 Comités de Seguridad y Participación Ciudadana; la dignificación de las y los policías mediante mejoras salariales, entrega de estímulos y el desarrollo profesional de carrera; la creación de nuevas áreas como la Policía Cibernética; de Protección y Resguardo Animal, y de Atención a la Violencia de Género, además de la implementación del programa "Mi Brigada Violeta" para combatir la violencia contra las mujeres desde la visión de ellas mismas sobre su entorno.

Respecto a San Luis con Bienestar, Enrique Galindo mencionó la entrega de 264 millones de litros de agua para combatir el desabasto en el municipio, mediante 15 mil 216 viajes de camiones cisterna; la realización de 200 acciones culturales en beneficio de medio millón de personas, como el Festival San Luis en Primavera y la Muestra Nacional de danzón; la entrega de apoyos en especie a cuatro mil 500 deportistas potosinos; la elección de 284 Juntas de Participación Ciudadana en igual número de colonias, así como la integración del Consejo de Desarrollo Social para que las y los ciudadanos participen en las decisiones sobre programas y obras municipales; la transformación de 621 espacios en el programa De Corazón Mi Casa, y la aplicación del programa Turismo para Todos, que buscó hacer de San Luis Potosí un destino importante para el turismo social, inclusivo y accesible.

En el capítulo de San Luis Sostenible, el presidente municipal destacó como logros del primer año el rescate de 45 espacios públicos en beneficio de 513 mil 842 perdonas en el programa Domingo de Pilas con Mi Gobierno; la instalación de alumbrado táctico en 22 áreas concurridas de la capital en beneficio de 833 mil 939 personas; la firma de acuerdos de responsabilidad compartida con sectores de la industria; la reforestación con 35 mil árboles y creación de tres viveros y un invernadero autosustentables con producción de dos mil plantas mensuales, así como el rescate integral de los siete barrios tradicionales de la ciudad, con la instalación de letras monumentales incluida.

Galindo Ceballos continúo con el rubro de San Luis Innovador, en el que mencionó la creación de la Coordinación Municipal de Emprendimiento y Competitividad; la implementación de pagos de avalúo y traslados de dominio en línea disponible 24/7 con más de mil 416 tramites realizados con 38 notarías; la apertura de sitios web municipales accesibles para personas con discapacidad; el programa De Corazón Mi Escuela que benefició a mil 916 personas y la participación de todos los estudiantes de las escuelas municipales del medio rural en el programa Futuros Emprededores, así como la instalación de fibra óptica en 96 puntos de acceso gratuito a internet.

En el último capítulo, San Luis Competitivo, el edil mostró como principales logros, la creación del programa Vialidades PotoSÍnas con el que se alcanzó la repavimentación de 300 mil metros cuadrados de vialidades principales y secundarias; la aplicación del Bacheo Emergente en toda la ciudad; la firma de un convenio con el clúster automotriz para privilegiar la proveeduría de empresas locales; el programa Puro Potosino Industrial; la contratación de 25 mil personas en el Pabellón de Empleo, y el programa Rescate del Centro Histórico para ordenar y regular el comercio en la vía pública.