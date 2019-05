Rinde rector informe de actividades 2018-2019

"Los principios y valores sobre los cuales se fundó nuestra máxima casa de estudios son el camino que se debe seguir, alejada de cualquier otro interés y aspiración, ya sea personal o de cualquier índole que busque desviar o desvirtuar lo que es y significa nuestra universidad y desde luego a nosotros mismos", dijo el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Fermín Villar Rubio al rendir su informe de actividades 2018-2019.

Durante su mensaje, el rector universitario señaló que se está preparando para atender y responder a los retos que puedan traer consigo los cambios estructurales que realice el Gobierno Federal, así como también se declaró listo para asumir la autonomía de la institución.

Al dar a conocer las acciones alcanzadas durante el periodo 2018-2019 destacó que este 2018, se firmaron 84 convenios de colaboración académica con 58 universidades internacionales y 26 universidades nacionales, mientras que 459 estudiantes realizaron actividades de movilidad a nivel internacional y 342 a nivel nacional, a la par, 810 docentes realizaron movilidad a nivel nacional e internacional.

Actualmente la máxima casa de estudios cuenta con 99 licenciaturas y 94 posgrados, de estos, 32 son de especialidad, 43 maestrías y 19 doctorados. Puntualizó que el 42% de la cobertura educativa del estado se encuentra en matrícula de educación superior y 62% en posgrado.

La Autónoma de SLP cuenta con 20 licenciaturas con acreditación internacional.

Actualmente existen 73 programas de posgrado que de los 94 existentes se mantienen en el programa de alta calidad de Conacyt.

Detalló que en este período se incrementó un 3.7% la capacidad estudiantil. Esto representa más de 2 mil espacios educativos este año y más de 7 mil 600 en los últimos cuatro años.

Señaló que 21 programas académicos de licenciatura se mantienen en el programa de alto rendimiento del Ceneval.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta con un total de 3,500 profesores, 842 de tiempo completo.

Informó que este año se otorgaron 17 mil 400 becas para estudiantes de licenciatura, lo que representa más del 53% de los alumnos de licenciatura becados.

La UASLP por segunda ocasión obtuvo el premio Cemex 2018 a su nuevo edificio de Tamazunchale en la categoría Premio Especial en Accesibilidad Universal.

Este año se invirtieron 106 millones de pesos en obras de infraestructura y modernización.

En lo que se refiere a la investigación, este año se invirtieron más de 75 millones de pesos y se lograron 1,646 productos de investigación.

Por segunda ocasión, U.S News Best Global Universities de la revista U.S News & World Report colocó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como la tercer mejor universidad pública de México.