Rocker enmascarado denuncia maltrato de policías

Jair Martínez, el conocido músico de la máscara en plazas de centro histórico, denunció maltratos de parte de policías capitalinas en días pasados.

Pese a que por varios años ha tocado en calles del centro, fue desalojado del Pasaje Zaragoza por un par de oficiales mujeres, quienes no pudieron argumentar fehacientemente la razón del retiro.

En su denuncia pública, señaló que el pasado 23 de marzo, "alrededor de las 7:30 de la tarde, desafortunadamente estas dos oficiales (sobre todo la de camisa azul) me corrieron de una manera muy grosera de donde estaba tocando (afuera de la Farmacia Guadalajara del Pasaje Zaragoza) con el falso argumento de que "tenía el volumen bastante alto y que todos los locatarios se quejaron de mí", cosa que es bastante rara teniendo tantos años tocando en ese lugar".

"Yo no tenía el volumen alto -prosigue- además, a la mayoría de los locatarios de dicha zona les he preguntado muchas veces si hay algún inconveniente con el volumen de mi guitarra y ellos mismos me dicen que no hay ningún problema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En su mayoría, a todos les hablo bien e incluso les cambio mis monedas después de tocar. La oficial de chamarra me mandó a tocar a plaza del Carmen (se contradijo pues yo no tengo permiso de tocar en esa zona) cuando se lo hago saber, se quedó sin palabras y simplemente me corrieron sin ningún argumento válido", relató.

Jair lamentó "este tipo de acciones por parte de la autoridad, durante todos mis años tocando en la calle he sido amenazado a muerte, acosado, golpeado, insultado y hasta me han intentado asaltar en plena vía pública y a plena luz del día y cuando necesité ayuda de la autoridad jamás llegaron a auxiliarme. No quise seguir discutiendo con estas oficiales porque después llegaron como otras 10 cadetes más con la intención de intimidar. Les paso el dato para que tengan cuidado y no se dejen intimidar. Saludos", indica la denuncia.

La Policía capitalina no se ha pronunciado sobre el caso.