Rosa Icela se crió en la Huasteca... pero no vino: AMLO

XILITLA, SLP., junio 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se crio en esta región de la Huasteca potosina, pero no lo acompañó a su gira de trabajo porque está cuidando que no haya saludos ni robos.

Al hacer una revisión de los programas del Bienestar, en esta entidad, en la cancha de fútbol llena de simpatizantes y seguidores, el Presidente de la República destacó que la encargada de la estrategia de seguridad de su gobierno es originaria de estas tierras.

"Y de aquí también es originaria Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, esto no lo sabían muchos, pero la maestra, la mamá de Rosa Icela aquí los crió, en Xilitla, se dice que es de San Luis Potosí, no es de Xilitla o Axtla".

El Mandatario le envió un saludo a la titular de la SSPC y justificó así su ausencia:

"Le mandamos un saludo a Rosa Icela, no la invitamos porque ella está cuidando ahora para que no haya asaltos y no haya robos, la dejamos cuidando porque gobernar es velar, es estar pendiente de todo", destacó.

Ve capacidad en cualquiera de las "corcholatas"

Desde esta tierra surrealista, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se puede ir tranquilo porque cualquiera de las corchalatas presidenciales tiene capacidad para sustituirlo y van a garantizar "continuidad con cambio".

A 48 horas de que se lleve a cabo el Consejo Nacional de Morena, en donde definirán los tiempos y el método para los aspirantes presidenciales rumbo a 2024, el Jefe del Ejecutivo respondió así a la arenga de sus seguidores que le pedían que se quedara seis años más.

"Me voy tranquilo por dos o tres razones: primero, porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección, soy maderista. Segundo, porque hay relevo. Me puedo ir tranquilo, porque cualquiera de los que pueden sustituirme tiene capacidad, los conozco, y van a garantizar continuidad con cambio".

Acompañado por el gobernador Ricardo Gallardo (PVEM), el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; y los encargados de los programas sociales, dl Mandatario explicó que la tercera razón es porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero.

El presidente López Obrador retomó sus recorridos terrestres en sus giras de trabajo de fin de semana, de mucho contacto con la gente y eventos masivos.