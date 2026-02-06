Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad
Anuncian nuevo edificio y laboratorios especializados.
La Universidad Nacional Rosario Castellanos, campus Soledad de Graciano Sánchez, ampliará su infraestructura y oferta académica mediante un crecimiento por etapas que incluye la construcción de un segundo edificio y la incorporación de nuevos laboratorios especializados.
De acuerdo con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), los trabajos de expansión se realizan sin afectar las actividades académicas. Actualmente, el plantel atiende a 289 estudiantes que iniciaron clases en septiembre y prevé la incorporación de 175 alumnos más a partir del 2 de marzo.
El campus dispone de 31 aulas, áreas deportivas techadas y laboratorios en operación, con una capacidad instalada de hasta mil 300 estudiantes por turno. Según la información oficial, la planta docente está integrada por profesores con posgrado: 61.5% cuenta con doctorado y 38.4% con maestría.
Sheinbaum inaugurará la URC este sábado en Soledad
La presidenta encabezará el evento en Soledad de Graciano Sánchez
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Como parte de la siguiente etapa, se contempla la habilitación de laboratorios de inteligencia artificial, manufactura y robótica, con el objetivo de ampliar la oferta educativa en el estado.
En el comunicado se señala que el proyecto se enmarca en un esquema de colaboración entre autoridades estatales y federales, y que busca consolidar a esta universidad como una opción de educación superior, particularmente para jóvenes que no logran ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
no te pierdas estas noticias
Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad
Redacción
Anuncian nuevo edificio y laboratorios especializados.
Defiende Gallardo postulaciones como el de alcaldesa "Reyitos"
Rubén Pacheco
Señaló que reformas a la ley electoral garantizarán que todos los perfiles puedan competir
Amotac suspende protesta y buscará mañana a Sheinbaum
Martín Rodríguez
Transportistas expresan rechazo a la penalización por trasladar agua y denuncian cierre ilegal de pozo en Soledad