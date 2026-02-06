Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad

La Universidad Nacional Rosario Castellanos, campus Soledad de Graciano Sánchez, ampliará su infraestructura y oferta académica mediante un crecimiento por etapas que incluye la construcción de un segundo edificio y la incorporación de nuevos laboratorios especializados.

De acuerdo con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), los trabajos de expansión se realizan sin afectar las actividades académicas. Actualmente, el plantel atiende a 289 estudiantes que iniciaron clases en septiembre y prevé la incorporación de 175 alumnos más a partir del 2 de marzo.

El campus dispone de 31 aulas, áreas deportivas techadas y laboratorios en operación, con una capacidad instalada de hasta mil 300 estudiantes por turno. Según la información oficial, la planta docente está integrada por profesores con posgrado: 61.5% cuenta con doctorado y 38.4% con maestría.

Como parte de la siguiente etapa, se contempla la habilitación de laboratorios de inteligencia artificial, manufactura y robótica, con el objetivo de ampliar la oferta educativa en el estado.

Campus Rosario Castellanos en Soledad.

En el comunicado se señala que el proyecto se enmarca en un esquema de colaboración entre autoridades estatales y federales, y que busca consolidar a esta universidad como una opción de educación superior, particularmente para jóvenes que no logran ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.