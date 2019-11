Sacar licencia de construcción, "una tortura"

"Hacer un trámite en Desarrollo Urbano y Catastro se ha vuelto una tortura", se quejó Cleotilde, una ciudadana que desde hace cuatro meses realizó la solicitud para obtener una licencia de construcción sin que hasta ayer le hayan dado respuesta positiva.

Señaló que el lunes acudió a la dirección a preguntar cuál era el estatus de su asunto, sin embargo, para su sorpresa, el personal informó a la solicitante que no podían atenderla ya que únicamente de martes a jueves se brindan este tipo de atenciones.

"Cumplí con toda la normatividad, pero no me la han autorizado; ayer fui a preguntar y resulta que ya no atienden al público ni los lunes ni los viernes, entonces solo trabajan martes, miércoles y jueves, nos dicen que es la nueva disposición, de la directora y por su disposición ya no se trabaja", manifestó.

La inconforme manifestó que desde los primeros días del mes de agosto fue que realizó la solicitud correspondiente e ingreso la papelería sin que hasta el momento den una respuesta.

Señaló que en años anteriores se habían solicitado este tipo de licencias y se daba atención rápida, sin embargo, esta es la primera ocasión que se batalla para obtener el permiso que permita construir un inmueble.

Señaló que en reiteradas ocasiones se ha buscado hablar con la directora, sin embargo, no han dado la cita correspondiente.