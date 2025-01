"Salto muy delicado", elección de jueces y magistrados: Galindo

Con respecto a la elección en el Poder Judicial del Estado, el alcalde Enrique Galindo Ceballos calificó como un salto "muy delicado" el mecanismo para la elección popular de jueces y magistrados.

Esto luego de que el Congreso del Estado aprobó la armonización para reformar el Poder Judicial Estatal, así como las modificaciones que a las leyes secundarias que serán discutidas este domingo en sesión extraordinaria.

"A mi siempre me ha parecido un salto muy delicado este mecanismo de llevar a elecciones a jueces y magistrados", así lo expresó el edil capitalino.

Galindo Ceballos puntualizó que ya existía un mecanismo previo para esta elección siendo potestad del Poder Legislativo.

Afirmó que con la elección popular ganarán los más populares, pero no los más calificados, lo que implica un riesgo.

"No voy a poner ejemplos, los puse en mi campaña y me salieron ciertos, yo siempre decía que me imaginaba siendo ministro de la Corte al senador Noroña (Gerardo Fernández) y hoy ya preside la Cámara de Senadores, entonces ya no quiero poner ejemplos porque se me hacen realidad", señaló.