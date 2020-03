Salud-SLP mal empleó recursos por 3.3 mmdp

El Estado de San Luis Potosí aparece con un uso indebido de recursos participables a las entidades federativas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y servicios correlacionados, por un monto total de 3 mil 324 millones 620 mil 732 pesos, de un total de 98 mil 817 millones de 244 mil 408 pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación a las 32 entidades federativas, informó la organización civil Impunidad Cero.

Por las irregularidades también el estado de San Luis Potosí enfrentará una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal por los delitos de defraudación fiscal; expedición, venta, compra y adquisición de facturas falsas, lavado de dinero y delincuencia organizada, en contra de quienes resulten responsables.

De acuerdo de los datos recabados desde la Ciudad de México por los investigadores de Justicia Justa, Luis Pérez de Acha, Denise Tron y Mariana Ruiz, junto con José Mario de la Garza, Irene Tello y Federico Reyes Heroles de Impunidad Cero, que se basan en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al programa en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, los datos con los signos de irregularidades multimillonarias.

Las irregularidades encontradas incluyen subejercicio o dinero no reintegrado, falta de documentación comprobatoria, transferencias a otras cuentas o programas, recursos no transferidos al programa, conceptos no financiables por el programa, pagos al personal no localizado y pagos de servicios no prestados.

En los datos encontrados, las 32 entidades federativas se reparten la responsabilidad por la expedición de facturas falsas por un monto total de 4 mil 179 millones 046 mil 254 pesos, correspondientes a 22933 facturas falsas expedidas por 90 instituciones de salud a favor de 837 empresas fantasma. En el análisis San Luis Potosí se encuentra en un grupo de 19 entidades federativas que habrían otorgado 166 millones de pesos en facturas falsas.