Sancionarán a quien abandone sus árboles en la vía pública

El Ayuntamiento de San Luis Potosí aplicará sanciones a quienes abandonen pinos navideños en lugares no autorizados, al tratarse de un desecho, advirtió el titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara, al informar sobre el operativo de recolección de árboles naturales durante la temporada decembrina.

El funcionario explicó que, en coordinación con la Dirección de Ecología y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se vigilará que los pinos sean depositados únicamente en los puntos de acopio establecidos, ya que dejarlos en la vía pública o en sitios distintos a los indicados puede derivar en infracciones.

Azuara señaló que este año se mantienen los mismos siete puntos de recolección, una dinámica que ya es conocida por la ciudadanía.

Destacó que el vivero ubicado en el camino a la Presa de San José continúa siendo el principal centro de recepción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, por lo que hizo un llamado a quienes viven en la ciudad a llevar directamente ahí sus árboles naturales una vez concluidas las festividades.

Indicó que todos los pinos recolectados en la capital son trasladados a ese vivero, donde se trituran y se mezclan con tierra y lama, proceso que permite generar alrededor de 33 mil plantas al año, destinadas a acciones de reforestación y cuidado ambiental.

El titular de Servicios Municipales añadió que este año se prevé un aumento en la cantidad de árboles recolectados, debido a que se ha observado una mayor venta de pinos naturales en comparación con el año pasado, aunque aclaró que aún es prematuro definir cifras, las cuales se conocerán entre mediados de enero y finales de febrero.

Detalló que el periodo de recepción de pinos se ampliará hasta finales de enero, ya que todavía en esas fechas la población continúa entregando árboles navideños, mientras que entre enero y febrero se realizará el retiro final, quedando como punto fijo permanente el vivero del camino a la presa.