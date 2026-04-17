Sara Rocha confirma a Enrique Galindo como "carta fuerte" del PRI

La dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, ubicó al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, como uno de los principales perfiles del partido rumbo a los comicios para la gubernatura de 2027, al confirmar que es "una de las cartas fuertes" y que existe interés de su parte por competir bajo esas siglas.

Rocha Medina señaló que han sostenido acercamientos con el edil, aunque aclaró que el PRI aún no se encuentra en una etapa de definiciones, ya que actualmente el partido está trabajando en su estructura territorial y en la organización de perfiles rumbo al proceso electoral.

En materia de alianzas, la dirigente priista sostuvo que no hay acuerdos con ninguna fuerza política. Precisó que no se ha definido una posible coalición ni con el PAN ni con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al señalar que ese tema se analizará más adelante conforme avancen los tiempos electorales.

No obstante, estableció una postura definitiva al descartar cualquier posibilidad de alianza con Morena. "Definitivamente con ellos nunca iríamos", afirmó.

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En ese contexto, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, consideró válida la aspiración de Enrique Galindo a la gubernatura, al señalar que cualquier actor político está en su derecho de buscar un cargo de elección popular.

El legislador agregó que quienes aspiren a participar en la contienda deberán separarse de sus cargos conforme a la ley, con el fin de garantizar condiciones equitativas.