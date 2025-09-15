logo pulso
ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

SLP

Sara Rocha, presidenta del Congreso

La priísta tuvo solo 7 sufragios en contra ante su designación en la votación

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
Sara Rocha, presidenta del Congreso

El Congreso del Estado aprobó este domingo, en una votación dividida, la conformación de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el segundo año de la LXIV Legislatura. El resultado fue de 19 votos a favor, cero abstenciones y 7 en contra.

La diputada María Sara Rocha Medina, fue electa presidenta, acompañada por Mireya Vancini Villanueva y María Dolores Robles Chairez en las vicepresidencias. En las secretarías estarán Nancy Jeanine García Martínez y Diana Ruelas Gaitán, mientras que las prosecretarías quedaron a cargo de Martha Patricia Aradillas Aradillas y Roxanna Hernández Ramírez.

La propuesta fue presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y avalada en el pleno, con lo que la nueva Directiva encabezará los trabajos durante el primer y segundo periodo ordinario del año constitucional en curso.

La elección de la directiva expuso un pulso político evidente: mientras la mayoría de las bancadas la respaldó, PAN y Morena se opusieron por motivos distintos. El PAN argumentó que la presidencia debía recaer en su bancada, al ser la segunda fuerza en la legislatura, mientras que Morena sostuvo que correspondía a una integrante del PT o de su propio partido, rechazando el perfil priista de Rocha Medina.

La discusión reflejó no solo la disputa por los cargos, sino también la tensión por representación y legitimidad dentro del pleno.

