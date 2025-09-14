Con voto en contra del PAN, Sara Rocha es presidenta de la Directiva

El Congreso del Estado aprobó este domingo, en una votación dividida, la conformación de la Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el segundo año de la LXIV Legislatura. El resultado fue de 19 votos a favor, cero abstenciones y 7 en contra.

La diputada María Sara Rocha Medina fue electa presidenta, acompañada por Mireya Vancini Villanueva y María Dolores Robles Chairez en las vicepresidencias. En las secretarías estarán Nancy Jeanine García Martínez y Diana Ruelas Gaitán, mientras que las prosecretarías quedaron a cargo de Martha Patricia Aradillas Aradillas y Roxanna Hernández Ramírez.

La propuesta fue presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y avalada en el pleno, con lo que la nueva Directiva encabezará los trabajos durante el primer y segundo periodo ordinario del año constitucional en curso.

La elección de la directiva expuso un pulso político evidente: mientras la mayoría de las bancadas la respaldó, PAN y Morena se opusieron por motivos distintos. El PAN argumentó que la presidencia debía recaer en su bancada, al ser la segunda fuerza en la legislatura, mientras que Morena sostuvo que correspondía a una integrante del PT o de su propio partido, rechazando el perfil priista de Rocha Medina. La discusión reflejó no solo la disputa por los cargos, sino también la tensión por representación y legitimidad dentro del pleno.

El hecho de que el órgano de gobierno interno esté conformado únicamente por mujeres fue resaltado como un precedente en la política potosina y un paso en materia de paridad y representación de género.

Pese al avance que representa la integración femenina, la votación dejó en evidencia las diferencias entre las fracciones parlamentarias, que se perfilan como un factor en las discusiones legislativas rumbo a 2027.