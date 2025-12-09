Sara Rocha presume auto rifado por Gallardo: "Dios te bendiga, gobernador", dice

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se reunió con las y los diputados del Congreso del Estado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, en el Parque Tangamanga Uno, en un evento que incluyó un desayuno y una rifa de regalos como vehículos, pantallas, celulares y computadoras.

Entre los premios principales se encontraban dos camionetas Nissan Kicks, con un valor estimado de casi 700 mil pesos.

La diputada local y presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina del PRI y el diputado federal por el PVEM, Oscar Bautista Villegas, resultaron ganadores de los vehículos. Además, las y los 27 legisladores recibieron un kit navideño que incluía botellas de "Ron Potosí".

A través de una publicación de Facebook el mandatorio estatal describió que la reunión fue "un espacio de unión en estas fechas que invitan a celebrar lo que hemos construido juntos como potosinos. Desde cada iniciativa y cada acuerdo, avanzamos unidos para fortalecer todos los temas que impactan directamente en la vida de las familias potosinas", se lee en redes sociales.

El encuentro también contó con la asistencia de funcionarios estatales como la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal; el secretario general, J. Guadalupe Torres Sánchez; y Miguel Cavazos Guerrero, Secretario Técnico del Gabinete.

"DIOS TE BENIGA GOBERNADOR"

La diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado y dirigente estatal del PRI en San Luis Potosí, informó mediante un video publicado en sus redes sociales que resultó ganadora de un automóvil durante una rifa organizada por el gobernador, es decir, el desayuno navideño con legisladores locales y federales.

"Vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales. Este año el gobernador rifó varias cosas para los diputados, y hoy rifó dos vehículos y su servidora se ganó uno", dijo.

La diputada agregó un mensaje: "Le agradezco tanto a Dios, a la vida y al gobernador que tuvo ese detalle... Dios te bendiga, gobernador."

La publicación provocó reacciones en redes sociales al confirmar que el Ejecutivo estatal entregó vehículos como parte de un evento privado con representantes legislativos. Hasta el momento, no se ha detallado el origen de los autos ni el mecanismo formal de la rifa.

Con información de Daniel Ortiz/Pulso