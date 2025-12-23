Saturación en La Pila, por falta de personal en el PJE: Zarazúa
Señaló que el órgano de administración del STJE prepara nuevas convocatorias para contrataciones
Los conflictos familiares y los procesos penales mantienen saturados a los juzgados de San Luis Potosí y se han convertido en la principal carga de trabajo del Poder Judicial del Estado (PJE), una situación que ha generado acumulación de expedientes y retrasos en la atención de los casos.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa, admitió que el ingreso constante de asuntos en estas materias rebasa la capacidad operativa actual, especialmente por la falta de secretarios de acuerdos, una ausencia que impacta de forma directa en el desahogo diario de los procedimientos.
Ante este escenario, se señaló que el órgano de administración del STJE prepara nuevas convocatorias para reforzar el personal jurisdiccional y tratar de contener el rezago que se arrastra en los juzgados con mayor demanda.
El problema se concentra principalmente en la capital del estado, donde se registra el mayor número de expedientes debido a la densidad poblacional y al volumen de demandas que ingresan. No obstante, la presión también se extiende a la región Huasteca, particularmente en Ciudad Valles, donde se ha incrementado la solicitud de servicios judiciales.
De manera histórica, las materias familiar y penal concentran la mayor parte de los asuntos que llegan cada año al Poder Judicial, relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, custodias y delitos, una tendencia que mantiene bajo tensión al sistema judicial y evidencia la necesidad de ajustes en su estructura administrativa y de personal.
Espera el PJE un buen cierre de año
Zarazúa Martínez reconoció que uno de los pendientes para el cierre del año es la falta de Secretarios de Acuerdo
