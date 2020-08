SCT, sin facultades para actuar contra choferes de camiones con exceso de pasaje

El titular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Fernando Chávez Méndez, indicó que esa dependencia solamente puede exigir a los operadores el uso de cubrebocas, pero no a los usuarios del transporte público..

Respaldó que las autoridades de salud, estén impulsando el uso obligatorio del cubrebocas, así como la iniciativa de ley para que sea obligatorio y se puedan fijar multas.

Dijo que el gran problema que enfrenta el transporte urbano es que solo se cuenta con el 50% del pasaje "y tienen pérdidas todos los días, porque no hay pasaje, pues los usuarios están utilizando otros medios de transporte", aseguró.

Reconoció que aunque se habla con los permisionarios, para que los choferes no permitan un exceso de pasaje, "la Secretaría no tiene ninguna facultad para prohibir".

Consideró que se trata más de que los usuarios hagan conciencia, "la SCT no tiene una varita mágica, ni un ejército de personas para supervisar, y si las personas no hacen conciencia al ver que un camión viene lleno y no esperarse a que pase otra unidad, es porque no piensan que eso los pone en riesgo a ellos y a sus familias".

Aseguró que el 95 por ciento del tiempo, los camiones llevan menos del 50 por ciento de su ocupación, ya que no hay demanda.