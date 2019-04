Se dedicaron a robar con ex tesorero: R. Portilla

"En la administración del ex tesorero Jesús Emmanuel Ramos Hernández solamente se dedicaron a robar a la ciudad, y no hay otra manera de decirlo... cada semana sacamos robos de 50 millones por un lado, empresas fantasma, saltos de plomería a otros negocios, y cualesquiera de los que se trate para ver la cara a los potosinos, aseguró el tesorero municipal capitalino, Rodrigo Portilla Díaz.

Dijo que por ejemplo, hay casos donde los potosinos pagaron puntualmente su Impuesto Predial, y a algunos cumplidos les llegó el aviso de que no pagaron. Así pasó por ejemplo con grandes contribuyentes, por ejemplo, con licencias de construcción muy grandes. En esos casos hay procesos de investigación.

"Por ejemplo en el caso del ex tesorero, sólo se dedicaron a robar totalmente...", declaró.

Esperar que ahora sí, la administración de los fraudes tenga un costo para los potosinos, no sólo para el ex presidente Gallardo que no ha dado la cara para explicar de frente, sino también para su gente, que incluso puede ser localizada en el Congreso del Estado.