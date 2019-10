Se deslinda Nava de "grupos de choque"

"Nosotros no tenemos ninguna vinculación con grupos de choque", dijo el alcalde de la Capital, Xavier Nava Palacios respecto a los enfrentamientos que se registraron en el Congreso del Estado durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado el pasado jueves.

"No formamos parte, no tenemos ninguna vinculación con grupos, mucho menos de choque, no existe eso. Lo que sí no aceptamos es que esos grupos conformados por los mismos de siempre estén tratando de desestabilizar a un municipio que va caminando por una ruta de prosperidad", señaló.

Señaló que hasta el momento no se ha recibido ninguna invitación de parte de la directiva del Congreso del Estado para tratar este tema.

Por otra parte y en relación al regreso de los comerciantes informales al callejón de Iturbide, el edil manifestó que el programa contempla seguir poniendo orden pues se busca que San Luis Potosí sobresalga.

"Vamos a seguir trabajando y vamos a reordenar el Centro Histórico a su tiempo y paso a paso. Una de las cosas que se tienen que hacer es volver a hablar con ellos y que ocupen los espacios que se tienen para ellos', manifestó.