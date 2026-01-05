Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, informó que durante el periodo decembrino se registró un incremento significativo en la generación de residuos sólidos urbanos, con un aumento aproximado del 30 por ciento, comportamiento que se replicó a nivel local y mundial.

Detalló que al cierre del año se contabilizaron cerca de 17 mil toneladas de basura recolectadas, lo que convirtió a diciembre en uno de los meses más complejos para el sistema de limpieza de la ciudad.

Explicó que esta carga adicional se debió a la acumulación de eventos como la celebración de la Virgen de Guadalupe, las fiestas navideñas y las festividades de fin de año.

Mendieta Rivera señaló que, pese al incremento, el servicio de recolección se mantuvo de manera regular, ya que el municipio cuenta con una cobertura del 97 por ciento de la ciudad, con recolección a puerta y rutas establecidas tres veces por semana en todas las colonias.

Subrayó que durante este periodo no se suspendió el servicio en ningún día, y que las rutas habituales tuvieron que duplicarse e incluso cuadruplicarse para atender la alta generación de residuos.

El funcionario también llamó a la ciudadanía a evitar la quema de basura, una práctica que aún persiste en algunas zonas por razones culturales, a pesar de no estar justificada. Precisó que, hasta el momento, no se han aplicado sanciones por quema de residuos, aunque se mantiene la vigilancia y el exhorto preventivo.

Durante el periodo decembrino, 15 papeleras resultaron dañadas, principalmente por cohetones o por quema de basura, algunas iniciadas por colillas de cigarro.

Indicó que la reinstalación de las papeleras comenzó el 2 de enero y que actualmente se trabaja para restituir la totalidad del mobiliario urbano afectado.