Se hace "cochinito" para repartirlo entre municipios: Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo anunció que se está haciendo "un cochinito" de alrededor de 300 millones de pesos que se repartirá a finales del año entre los 58 ayuntamientos, especialmente entre los que tienen mayores problemas financieros, para que puedan cerrar adecuadamente el 2021.

Sin embargo, el mandatario local aclaró que los alcaldes serán los que tomarán la decisión sobre en qué acciones utilizarán el recurso que les toque.

"Son 300 millones para rescatar a los municipios en donde hay más problemas financieros para cerrar el año, únicamente para cerrar el año, no es para hacer obra pública; sin embargo, hay quienes lo quieren ocupar para acciones de sus primeros 100 días de gobierno, pues adelante, es para lo que el alcalde crea que deban utilizarse".

Señaló que el dinero no se entregará de forma equitativa, sino que se dará más a los municipios que lo necesiten y, para ello, se revisará la condición financiera de cada uno, incluso por el tema del tamaño de su población, pues existen unos pequeños en los que con 2 o 3 millones de pesos es suficiente para todo el año y "ahorita no tienen ni para pagar los sueldos de sus policías, es lo primero en lo que se tiene que destinar", dijo.

Gallardo Cardona recordó que, de la mano con los diputados federales de San Luis Potosí, se está armando un plan de infraestructura por alrededor de 5 mil millones de pesos en un portafolio de obras que se está integrando junto con los ayuntamientos, cámaras empresariales y ahora también, de manera histórica, con los representantes de los pueblos indígenas.

"Ellos tienen el mismo derecho que la clase empresarial, todas y todos los potosinos valemos lo mismo", declaró.