Se hunde piso y daña casas

Vecinos de la calle Insurgentes de la colonia Librado Rivera exigieron a la autoridad municipal verificar las condiciones de un hundimiento en la arteria que se ubica frente al número 920 de la citada calle, que está generando muchos problemas de vialidad.

Pedro Hernández, vecino afectado por el hundimiento, señaló que el peso de los carros que transitan por la zona podría propiciar que el desperfecto se agravara, incluso temen que en algún momento, el hundimiento pudiera convertirse en un socavón.

Se presume que este hundimiento es provocado por un colapso de drenaje, y aunque se ha pedido tanto al Interapas como al Ayuntamiento revisar las condiciones de la arteria, las citadas autoridades han hecho caso omiso a las peticiones, provocando descontento y temor.

"Ahorita en esa misma calle están arreglando el drenaje, los ingenieros que andan ahí me dicen que la tierra está muy húmeda, entonces que eso le corresponde arreglarlo al Municipio, pero voy y me dan números de folio, me dicen que van a mandar a alguien y que van a mandar a alguien y nada hacen por remediar el problema", manifestó.