Se incrementan un 89% mordeduras de víboras

La Secretaría de Salud recomienda medidas de protección ante el incremento de mordeduras de serpientes en la región.

Por Rubén Pacheco

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
A solo tres meses de que concluya el 2025, San Luis Potosí registra un incremento del 89 ciento de casos de mordeduras de serpientes, en comparación con el mismo período del año pasado.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE), federal en nueve meses del 2024, las autoridades potosinas atendieron a 72 personas heridas por los reptiles, de ellas 26 por víbora de cascabel, dos de coral y 47 de otras serpientes.

En contraste, en el mismo lapso las lesiones acumularon 136 personas afectadas, de las cuales 31 fueron por víbora de cascabel, 26 hombres y cinco mujeres; siete de coral, seis hombres y una mujer; y 98 de otras serpientes, 63 hombres y 35 mujeres.

Es decir, este año se contabilizaron 136 ataques más que en el 2024, equivalente a un aumento del 89 por ciento.

La Secretaría de Salud federal explicó que es importante que las personas que habitan en lugares con mucha maleza o trabajen en el campo, quienes deciden acampar en zonas montañosas y rocosas, utilicen ropa de protección gruesa como pantalón de mezclilla, y botas como calzado de seguridad.

