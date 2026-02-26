logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se incrementaron recursos para la UASLP en 2026, asegura Sefin

La Secretaría de Finanzas y la SEP acordaron cubrir los pagos conforme al calendario

Por Rubén Pacheco

Febrero 26, 2026 01:24 p.m.
A
Adriana Urbina / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Adriana Urbina / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Derivado del convenio entre la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado ministrará a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 516 millones de pesos, correspondientes a participaciones estatales del ejercicio fiscal 2026.

Al respecto, Ariana García Vidal, titular de la Sefin, describió que el monto representa un incremento del 3 por ciento, en comparación con el acuerdo alcanzado en el ejercicio del año pasado.

Aseveró que este año no se suscitará el problema de falta de liquidez con la casa de estudio, tal como sucedió en el 2025 y se cubrirán los pagos conforme el calendario establecido.

La funcionaria estatal reconoció que, al inicio del proceso de firma de convenio la UASLP tenía una expectativa superior a los 516 millones de pesos, sin embargo, no hubo modificaciones posteriores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Complementó que previo a la oficialización, sostuvo una reunión con la SEP para exponer la situación y las discrepancias existentes el año pasado en las aportaciones, por ende, este 2026 no hubo ningún contratiempo para la firma del instrumento jurídico.

LEA TAMBIÉN

50 edición de la Feria Nacional del Libro de la UASLP

La Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FNL UASLP) celebrará su edición número 50 del 13 al 22 de marzo. En la rueda de prensa de esta edición se subrayó que la fer...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preocupa a partidos reducción de regidurías con reforma
Preocupa a partidos reducción de regidurías con reforma

Preocupa a partidos reducción de regidurías con reforma

SLP

Samuel Moreno

Integrantes del Cabildo de la capital advierten sobre posibles impactos en la representación

Se incrementaron recursos para la UASLP en 2026, asegura Sefin
Se incrementaron recursos para la UASLP en 2026, asegura Sefin

Se incrementaron recursos para la UASLP en 2026, asegura Sefin

SLP

Rubén Pacheco

La Secretaría de Finanzas y la SEP acordaron cubrir los pagos conforme al calendario

Galindo advierte complejidad en separación Soledad-Interapas
Galindo advierte complejidad en separación Soledad-Interapas

Galindo advierte complejidad en separación Soledad-Interapas

SLP

Samuel Moreno

Se analizará con diálogo institucional y considerando aspectos técnicos y financieros

SEGE solicita informe por video violento en CBTis 46
SEGE solicita informe por video violento en CBTis 46

SEGE solicita informe por video violento en CBTis 46

SLP

Redacción

Autoridades educativas intervienen tras grabación donde alumnos simulan agresión a compañero.