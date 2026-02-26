Se incrementaron recursos para la UASLP en 2026, asegura Sefin
La Secretaría de Finanzas y la SEP acordaron cubrir los pagos conforme al calendario
Derivado del convenio entre la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado ministrará a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 516 millones de pesos, correspondientes a participaciones estatales del ejercicio fiscal 2026.
Al respecto, Ariana García Vidal, titular de la Sefin, describió que el monto representa un incremento del 3 por ciento, en comparación con el acuerdo alcanzado en el ejercicio del año pasado.
Aseveró que este año no se suscitará el problema de falta de liquidez con la casa de estudio, tal como sucedió en el 2025 y se cubrirán los pagos conforme el calendario establecido.
La funcionaria estatal reconoció que, al inicio del proceso de firma de convenio la UASLP tenía una expectativa superior a los 516 millones de pesos, sin embargo, no hubo modificaciones posteriores.
Complementó que previo a la oficialización, sostuvo una reunión con la SEP para exponer la situación y las discrepancias existentes el año pasado en las aportaciones, por ende, este 2026 no hubo ningún contratiempo para la firma del instrumento jurídico.
