Se movilizan familiares de personas desaparecidas en Carranza

"¿Dónde están?", con esa pregunta se encabezó la movilización de familiares de personas desaparecidas en la capital potosina, realizada sobre la avenida Venustiano Carranza, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hoy 30 de agosto,







La caminata inició en la intersección de Uresti y Venustiano Carranza y se dirigió hasta el jardín de Tequis, cuyos integrantes portaron las imágenes de sus familiares a quienes no ven desde hace años.







El contingente estuvo acompañado por las Comisiones Estatal de Búsqueda de Personas y de Derechos Humanos (CEDH), así como representantes de la de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE).







En el trayecto demandaron la localización de sus seres queridos, justicia y celeridad en las investigaciones, además una de las personas iba lanzando pétalos de rosa color rojo.







Al respecto, Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., rememoró que la organización brinda apoyo a familiares de personas no localizadas, quienes sufren por no saber dónde se ubican sus hijos, hermanos primos, padres, madres o amigos.







"Ya hasta ahora ir al trabajo, ir a la escuela o ir a cumplir un compromiso, es tremendo para todos, pues existe el miedo de que ya no sabes (si regresarás) ya no confías en nadie (...) todas las desapariciones fueron forzadas, porque el gobierno ha sido permisivo al aceptar a las células delincuenciales, al aceptar la distribución de droga y al no pagar esta violencia" dijo.







Al arribar al jardín de Tequis, en el Monumento a la Madre repitieron los nombres de cada una de las personas ausentes, después respondieron presente y al final aplaudieron. Así mismo colocaron en el mismo la leyenda "Dónde están" y las imágenes y fotografías de los ciudadanos aún sin localizar.