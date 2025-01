Se niega Galindo a caer en especulaciones

El alcalde, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el Ayuntamiento capitalino no ha sido notificado sobre las supuestas observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) hacia el municipio en la auditoria a la Cuenta Pública 2023.

Esto luego de que se les cuestionara al respecto de los señalamientos del diputado Luis Fernando Gámez Macías quien mencionó que tanto la capital potosina como el organismo operador del agua Interapas fueron los que más observaciones recibieron en el mencionado periodo.

“Yo no le respondería nada, hasta que me notifique. Han hablado él y el auditor del mismo tema, pero aclaro, el auditor nunca ha señalado a la capital, pero pues de repente se volvió protagonista el tema”.

El edil capitalino se negó a dar un comentario más extenso, pues señaló que hacerlo sería caer en la especulación y puntualizó que esperará la notificación por parte de las autoridades competentes a fin de buscar una justificación pertinente.

Asimismo, señaló que en caso de ser citado al Congreso del Estado acudiría a fin de aclarar la situación y añadió que aprovecharía la visita para platicar sobre la Ley de Ingresos del 2025, la cual fue rechazada por los diputados.

“Y si me invita el Congreso a platicar de eso, primero ni modo que no vaya, no voy a perder la oportunidad de ir y platicar de mi Ley de Ingresos, entonces yo me voy a esperar a que me notifiquen oficialmente de qué se trata y con mucho gusto voy a ir”, concluyó el alcalde la capital potosina.