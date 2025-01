Peregrinación a San Juan cobra otra vida

Con dos fallecimientos al hilo, continúa avanzando la Caravana Nacional de la Fe, en su peregrinación hacia San Juan de los Lagos. Este martes en contingente se encontró con peregrinos del Estado de Zacatecas, la mayoría provenientes de Pinos.

Hasta donde se tiene noticia, en la peregrinación de 2025 no hay ciudadanos que vivieron en Estados Unidos y que hayan sido deportados.

En su encuentro con los feligreses, el presbítero Félix Cabrera Jiménez, guía espiritual de los peregrinos, recordó a las personas que fallecieron en el trayecto y pidió que primero cuiden su salud de manera paralela a su participación en la peregrinación hacia San Juan de los Lagos.

En el encuentro de los peregrinos zacatecanos, el sacerdote llamó a ambas caravanas a que quienes van a venerar a la virgen de San Juan, sean verdaderos peregrinos de esperanza y así den un lugar digno al Jubileo 2025, con sus acciones para hacer cada día mejores.

Se pronunció para que los feligreses vean que se trata de que la virgen de San Juan vaya siendo modelo para muchas familias, así como lo fue la Sagrada Familia de Nazareth, es decir José, María y el niño Jesús, en los que fortalece

la esperanza.

El explicó que las muertes de algunos feligreses dependen mucho de la condición física de cada cual, de cómo se preparan para caminar y sobre todo de los cambios de clima, que a veces son decisivos en el caso de enfermedades diversas que las personas ya traen consigo.

Agregó que los peregrinos no deben perder el ánimo y que hay que seguir en este caminar, porque precisamente, los sacrificios y traer ampollas no son suficientes si no se enfrenta la vida con un corazón convertido en un motivo de esperanza.

Por lo que se refiere a la situación internacional y los feligreses que suelen venir a las peregrinaciones, el guía espiritual dijo que tal vez en otro tiempo habrá gente deportada aquí caminando, porque “ya ve que allá en Estados Unidos anda con todo

el procedimiento”.