EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Se registran 29 casos de gusano barrenador

Contagios son en ombligos de becerros recién nacidos: Sedarh

Por Rubén Pacheco

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
Se registran 29 casos de gusano barrenador

Hasta el momento, San Luis Potosí contabiliza 29 casos de gusano barrenador en ganado vacuno, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh). 

Precisó que, del total de confirmaciones, en la actualidad 16 de los ejemplares se encuentran completamente sanos, derivado de la detección temprana, aplicación de curaciones y tratamiento adecuado.

En entrevista, expuso que 70% de los contagios se registran en los ombligos de los becerros recién nacidos, porcentaje que puede ser exponencial si se considera que en el estado nacen 2 mil 400 terneros diarios.

Complementó que después de esta especie, se ubican los perros, no tanto los callejeros o comunitarios, sino los que están amarrados y pudieran tener alguna herida. El primer caso, el 27 de diciembre de 2025 en la entidad, correspondió a un perro de Ébano.

"Es en la Huasteca. No se han presentado en Ciudad Valles, pero ya en El Naranjo, Ébano, Tamuín y Tanchanchín; en todo, en la Huasteca se han presentado en la mayoría de los municipios", externó. 

