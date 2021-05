Se reúne Octavio Pedroza con huastecos radicados en la capital

El candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, se reunió con huastecos que radican en la capital potosina, de quienes recibió el apoyo para que sea el próximo gobernador del Estado y a quienes conminó a que el 6 de junio debe ser a favor de la seguridad, porque la ciudadanía no quiere malandros que los gobiernen y sólo afectan el desarrollo de los pueblos y comunidades.

"Queremos una expectativa de futuro promisorio, un futuro en paz, de no tener miedo de salir a la calle, que los ganaderos y los agricultores de la huasteca no tengan miedo de transitar por temor a ser asaltados, se metan a sus ranchos o que les cobren derecho de piso por sus pequeños negocios", explicó.

Agregó que la pobreza en la Huasteca "duele, cala y compromete", por lo que tiene muy claros sus compromisos para esta región del estado: construir un Hospital de Alta Especialidad en la Huasteca Sur, reconstruir las carreteras intermunicipales y apoyar al campo.

Además, dignificar a los pueblos originarios, que en el estado representan una población de más de 170 mil personas.

"Con quien más deuda tenemos es con la población huasteca y hay que impulsar diversos proyectos para mejorar su calidad de vida, para que nunca más se repitan historias como la de un niño indígena que me dijo que le daba vergüenza hablar su lengua materna, porque evidenciaba su origen", expuso.

En la reunión estuvieron: representantes de la comunidad huasteca en la capital como: David Lizcano, representante de jóvenes huastecos; Daniela Guzmán, representante de mujeres huastecas; Reynalda Morales, representante de indígenas radicados en la capital, Rosario Sánchez Olivo, el diputado Rolando Hervert; Fernando Lizcano, Óscar Olivares, Alberto González, Félix Reverte, Alberto González, Abraham Hernández, Adiel Meraz, Alfonso Espinoza, Ernesto Barberena, la diputada Rosario Sánchez Olivares, Joel Azuara Robles, Ricardo Valle Méndez y Christian Azuara, quienes refrendaron el compromiso de promover el voto por Octavio Pedroza para que sea el gobernador del Estado

El candidato del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular estuvo acompañado de su esposa Gabriela Nales; los candidatos a diputados locales de la Zona Metropolitana; Alejandro Leal Tovías, coordinador de enlace político de la campaña; Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente estatal del PAN y el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga.