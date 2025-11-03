Se rompe récord de visita en panteones municipales

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que durante las celebraciones del Día de Muertos se registró una afluencia histórica en los panteones municipales, con más de 61 mil personas únicamente en el panteón de El Saucito el pasado domingo 2 de noviembre.

De acuerdo con el funcionario, el operativo especial de limpieza, vigilancia y control de accesos se desarrolló de manera satisfactoria, sin incidentes graves y con la colaboración de distintas áreas municipales como Seguridad Pública, Ecología, Comercio y Alumbrado. Azuara destacó el esfuerzo del personal de Servicios Municipales que trabajó "mañana, tarde y noche" para mantener en condiciones los espacios y atender las necesidades de los visitantes.

En cuanto a los números, precisó que el sábado se contabilizaron 25 mil 300 asistentes en El Saucito, además de 2 mil 500 en Españita y 1 mil 200 en Milpillas. Para el domingo, el flujo creció significativamente, con 61 mil visitantes en El Saucito, 5 mil 200 en Españita y 3 mil 500 en Milpillas. En la delegación La Pila, se estimó la presencia de alrededor de 1 mil 600 personas durante el fin de semana.

Azuara también resaltó la presencia de turistas extranjeros en el panteón de El Saucito, algo poco común en años anteriores, y agradeció la colaboración de la Dirección de Turismo por la organización de recorridos y actividades culturales que complementaron la visita.

Sobre los retos detectados, mencionó la gran cantidad de basura doméstica generada por los asistentes que consumen alimentos dentro de los panteones, así como algunos reportes de árboles secos y residuos de hierba. Sin embargo, aseguró que las cuadrillas municipales respondieron con rapidez para atender las incidencias y mantener el orden.

Finalmente, el director adelantó que este lunes se realizará el cierre oficial del operativo y un balance con comerciantes, principalmente floristas, quienes reportaron buenas ventas durante los días de mayor afluencia. Añadió que para el próximo año buscarán una mejor organización y recomendó a los vendedores prepararse con veladoras y ofrendas, artículos con alta demanda durante las celebraciones.