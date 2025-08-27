Se trabaja para garantizar la protección de Ruta Wixárika

Se trabaja de manera interinstitucional con diversas dependencias, a fin de garantizar la protección de la Ruta Wixárika como Patrimonio Mundial, refirió Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno Federal.

Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió oficialmente la Ruta Wixárika –de la San Luis Potosí forma parte- por los sitios sagrados hasta Wirikuta (Tatehuarí Huajuyé) en la Lista del Patrimonio Mundial.

La funcionaria federal reveló que la Sectur sostiene experiencias comunitarias con la Unesco, en cuyas reuniones donde se consideran diferentes aspectos como capacidades de carga, conservación del patrimonio y el contexto de la población.

"A todos los escuchamos las necesidades. Desde lo que a mí me compete y todas las dependencias hoy somos de territorio. La presidenta lo ha dicho: somos secretario, no de escritorio, de territorio", dijo.

