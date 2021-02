Se unen por "gobierno izquierdista" en San Luis

Paloma Rachel Aguilar Correa y Luz María Lastras Martínez, informaron que a petición de líderes morales, académicos y militantes, se buscó una candidatura de unidad con la participación de Francisca Reséndiz Lara, sin embargo, no accedió y por lo tanto, decidió no firmar el posicionamiento de un frente común en contra de lo que llamaron "imposición" de Mónica Liliana Rangel Martínez, divulgado este viernes.

Aseveraron que nadie declinará a favor de nadie, dado que cada una tiene una propuesta, argumento y postura diferente, pero sí una idea de establecer un gobierno izquierdista en la entidad potosina.

Acompañadas por Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y militantes morenistas, reiteraron que la postulación de Rangel Martínez violentaría los principios de la ´cuarta transformación´.

Por lo tanto, asentaron que la ex secretaría de Salud del Estado, no puede ser candidata "porque su postura es contraria a lo que se busca, y no abonaría a un proyecto de izquierda en San Luis Potosí".

Dijeron que respetan los posicionamientos y manifestaciones de Francisca Reséndiz Lara, aspirante y lideresa del SITTGE, pese a que las ha llamado participantes espurias y expuesto diversos comentarios ofensivos.

"Estamos de acuerdo en que no podemos permitir que haya una imposición porque no solo es una imposición política, sino también ideológica", señaló Aguilar Correa.

A su vez, Lastras Martínez defendió que, aunque ella forma parte del gobierno carrerista como funcionaria estatal, tiene trayectoria con el movimiento izquierdista en San Luis Potosí, incluso anteriormente participó en candidaturas de esta índole.