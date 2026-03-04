logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se viene el caos vehicular en Circuito Potosí

Los trabajos se planean de 20:00 horas de hoy a 03:00 horas del jueves y afectarán vialidad

Por Redacción

Marzo 04, 2026 01:08 p.m.
A
Montaje de trabes del puente.

Montaje de trabes del puente.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que la noche de este miércoles se llevará a cabo el montaje de trabes en el puente vehicular del cruce de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, lo que implicará cierres viales temporales en la zona.

Según lo informado por la dependencia estatal, las maniobras comenzarán a las 20:00 horas y se prevé que concluyan alrededor de las 03:00 de la madrugada, periodo en el que se utilizarán grúas para colocar las estructuras del paso elevado.

La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, detalló que durante los trabajos habrá cierre total en la lateral oriente, en sentido de Abastos hacia Valle de los Fantasmas, debido a la instalación de las trabes.

En tanto, la lateral poniente, en dirección de Valle de los Fantasmas hacia Abastos, tendrá cierres intermitentes de hasta 30 minutos, mientras ingresan las piezas que serán colocadas en la estructura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades pidieron a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, ya que las maniobras forman parte del avance de la obra del puente en ese tramo del Circuito Potosí.

LEA TAMBIÉN

Prepárese: habrá cierres en Circuito Potosí

Habrá reducción de carriles y cierres momentáneos de 7:00 a 12:00 horas el domingo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M
Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M

Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M

SLP

Ana Paula Vázquez

Descartó que se contemple blindar la sede del Congreso de Estado

Incongruente, disminuir recursos con más atribuciones: Ravel Cuevas
Incongruente, disminuir recursos con más atribuciones: Ravel Cuevas

Incongruente, disminuir recursos con más atribuciones: Ravel Cuevas

SLP

Ana Paula Vázquez

La consejera del INE señaló que, sin presupuesto suficiente, se abriría un escenario de presión operativa en el sistema electoral

Fotos | Localizan matadero clandestino en Las Pilitas
Fotos | Localizan matadero clandestino en Las Pilitas

Fotos | Localizan matadero clandestino en Las Pilitas

SLP

PULSO

La CEPC detectó múltiples irregularidades, como deficientes condiciones higiénico-sanitarias y sacrificios sin control adecuado

Casi listo, nuevo protocolo contra violencia de género en la UASLP
Casi listo, nuevo protocolo contra violencia de género en la UASLP

Casi listo, nuevo protocolo contra violencia de género en la UASLP

SLP

Ana Paula Vázquez

El rector Alejandro Zermeño reconoció que la Universidad enfrenta desafíos para lograr campus libres de violencia