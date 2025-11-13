Cañeros levantan plantón

Ciudad de México.- “¡Nos vamos a casa de pie!”, celebraron este miércoles líderes cañeros independientes y pequeños productores, quienes, tras acordar con el gobierno federal la instalación de una mesa de trabajo para diseñar un plan de apoyo económico dirigido a los pequeños productores de azúcar, levantaron el plantón que mantuvieron por dos días frente a la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En una reunión de dos horas y media, encabezada por el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, y representantes del gremio en Veracruz, Morelos, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, ambas partes generaron puntos de acuerdo para la creación de un programa de créditos con tasas preferenciales, la reconversión de cepas cañeras en Veracruz y Michoacán, la revisión de aranceles a sustitutos del azúcar y sobre el seguimiento de los volúmenes de exportación por parte de los ingenios azucareros.

Los cañeros también plantearon al gobierno federal la necesidad de un rescate financiero ante la caída de precios y el incremento de importaciones, que han golpeado al sector. Por ello, se estableció un compromiso para instalar una nueva mesa de trabajo el próximo 19 de noviembre, en la que se presentará la propuesta final de apoyo económico, enfocada en los productores con menores superficies.

Al grito de: “¡Queremos dignidad, no limosna!”, los cañeros respaldaron la primera lista de acuerdos obtenida por sus líderes.

Destacaron que el próximo objetivo es solicitar un apoyo emergente de 300 pesos por tonelada de caña, además del cierre total de importaciones de azúcar y un mecanismo de financiamiento que garantice la continuidad de las cosechas; sin embargo, plantearon la posibilidad de negociar.