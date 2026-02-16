logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas

Planea instalar los centros en colonias vulnerables de la zona metropolitana

Por Rubén Pacheco

Febrero 16, 2026 02:09 p.m.
A
Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas

Todavía no existe información de la Secretaría de Finanzas (Sefin) sobre el financiamiento para el arranque del programa de lavanderías gratuitas, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

El 2 de octubre del 2024, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el esquema asistencialista comenzaría a partir del 2025, es decir, después de un año y poco más de cuatro meses del aviso oficial, es fecha que no se concreta.

Cuestionada si ya existe un estudio sobre las posibles ubicaciones de los centros de lavado, respondió que la Sedesore trabaja en conjunto con los demás programas, es decir, se instalaría donde ya se tiene identificación de apoyos.

Por ende, la funcionaria estatal adujo que los domicilios se ubicarían en colonias capitalinas como Julián Carrillo o Progreso, y otros puntos de la zona metropolitana, sobre todo, en el sector de la periferia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Toda esa parte donde podamos atender, y que hoy en día se convierte en una puerta principal para la zona industrial. Hoy con todo ese crecimiento de la vía alterna (...) obviamente buscamos como el tema de la colocación de las tortillas que sean en puntos estratégicos", subrayó.

LEA TAMBIÉN

Lavanderías públicas de Gallardo, sin fecha ni avance

A casi un año del anuncio, no hay una sola lavandería operando ni fecha concreta para arrancar el programa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026
Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026

Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026

SLP

El Universal

La expectativa crece entre fans del rock, aunque el patronato no ha anunciado a la banda australiana en el cartel

Advierten repunte de fraudes digitales en SLP
Advierten repunte de fraudes digitales en SLP

Advierten repunte de fraudes digitales en SLP

SLP

Redacción

Reciben hasta 50 reportes semanales por posibles ciberdelitos.

Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas
Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas

Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas

SLP

Rubén Pacheco

Planea instalar los centros en colonias vulnerables de la zona metropolitana

Realizan limpieza en Calzada de Guadalupe
Realizan limpieza en Calzada de Guadalupe

Realizan limpieza en Calzada de Guadalupe

SLP

Redacción

Realizan deshierbe y recolección de basura.