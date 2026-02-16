Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas
Planea instalar los centros en colonias vulnerables de la zona metropolitana
Todavía no existe información de la Secretaría de Finanzas (Sefin) sobre el financiamiento para el arranque del programa de lavanderías gratuitas, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.
El 2 de octubre del 2024, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el esquema asistencialista comenzaría a partir del 2025, es decir, después de un año y poco más de cuatro meses del aviso oficial, es fecha que no se concreta.
Cuestionada si ya existe un estudio sobre las posibles ubicaciones de los centros de lavado, respondió que la Sedesore trabaja en conjunto con los demás programas, es decir, se instalaría donde ya se tiene identificación de apoyos.
Por ende, la funcionaria estatal adujo que los domicilios se ubicarían en colonias capitalinas como Julián Carrillo o Progreso, y otros puntos de la zona metropolitana, sobre todo, en el sector de la periferia.
"Toda esa parte donde podamos atender, y que hoy en día se convierte en una puerta principal para la zona industrial. Hoy con todo ese crecimiento de la vía alterna (...) obviamente buscamos como el tema de la colocación de las tortillas que sean en puntos estratégicos", subrayó.
Lavanderías públicas de Gallardo, sin fecha ni avance
A casi un año del anuncio, no hay una sola lavandería operando ni fecha concreta para arrancar el programa.
