Sefin asegura pagos graduales a la UASLP

La titular de la Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin), Ariana García Vidal, aseguró que los pagos pendientes al subsidio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se realizarán de manera gradual, con el compromiso de liquidarlos antes de que concluya el año. La funcionaria señaló que los depósitos se efectúan mensualmente, aunque dependen de que la universidad cumpla con los procedimientos administrativos establecidos.

"Se van a hacer de manera paulatina y ahí vamos en pláticas, pero quiero que sepan que vamos avanzando", señaló. Aunque García Vidal no precisó el monto exacto de cada pago, aseguro que existe voluntad del Gobierno del Estado de cumplir con este compromiso.

"Es la voluntad y la indicación del señor gobernador. Nosotros vamos a cumplir", indicó, subrayando que se mantienen pláticas con la universidad para regularizar la ministración de los recursos.

Datos del portal de Subsidio en Transparencia de la DGESUI, actualizados al 30 de septiembre de 2025, muestran que el monto total calendarizado para el ejercicio fiscal de este año asciende a 506 millones 155 mil 546 pesos, lo que representa el 16.93% del Subsidio Público total de la UASLP.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el seguimiento de las transferencias revela un patrón de pagos parciales e incompletos durante los primeros nueve meses del año.

La ministración correspondiente a enero ($26,813,680) se completó en febrero, pero de febrero a septiembre las transferencias mensuales fueron clasificadas como "No cumplió", debido a que solo se abonó una parte de lo calendarizado.

Por ejemplo, en febrero se registró un saldo insuficiente de 54 millones 351 mil 465 pesos y en marzo de 40 millones 230 mil 904 pesos; esta tendencia se mantuvo en los trimestres siguientes, alcanzando en septiembre un saldo pendiente de $49,395,665 pesos.

Como resultado de las ministraciones parciales o faltantes a lo largo del año, el Adeudo total estatal acumulado con corte al 30 de septiembre de 2025 se establece en $229 millones 103 mil 497 pesos.