Sefin ya tiene el 80 % del presupuesto 2026 en la mesa
El 80% de las secretarías e instituciones estatales ya han presentado sus propuestas presupuestarias
Hasta el momento, el 80 por ciento de las secretarías e instituciones de la administración estatal han entregado su propuesta de presupuesto de egresos 2026, informó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.
Este año, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto anual de 65,561 millones 137 mil 543 pesos, de los cuales 37,635 millones 393 mil 284 pesos se asignaron al Poder Ejecutivo, equivalente al 57 por ciento.
La funcionaria estatal exteriorizó que, si bien falta que el 20 por ciento de las instancias gubernamentales entreguen los planteamientos presupuestarios, todavía se encuentran dentro del plazo legal.
Aunque García Vidal no quiso evidenciar a las dependencias faltantes, refirió que la Sefin concluye el paquete presupuestal en los primeros cinco días de diciembre próximo.
Sin embargo, debe entregarlo como máximo hasta el 20 de noviembre al Poder Legislativo para que lo analice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios.
Rubén Pacheco
