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SEGE rechaza incumplimiento y asegura que obra en preescolar indígena sí fue entregada

Autoridad educativa asegura que sí cumplió con la obra, pese a señalamientos de fallas.

Por Redacción

Abril 15, 2026 07:31 p.m.
A
SEGE rechaza incumplimiento y asegura que obra en preescolar indígena sí fue entregada

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) respondió a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la rehabilitación del preescolar indígena "Benito Juárez", en Tanculpaya, Ciudad Valles, y aseguró que la obra fue concluida y entregada conforme a lo autorizado.

A través de un comunicado, la dependencia estatal sostuvo que, en coordinación con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), se cumplió con la entrega de los trabajos iniciados en 2025 y formalizados en abril de 2026, en beneficio de 58 alumnos.

La postura oficial surge luego de que la organización Perteneces advirtiera que las autoridades buscaban dar por cumplida una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo, pese a que el plantel aún presentaría fallas y obras inconclusas.

En su respuesta, la SEGE afirmó que las acciones realizadas corresponden a la matrícula escolar y a la operatividad de escuelas multigrado, y señaló que no era necesaria la intervención de organizaciones civiles ni el uso de recursos legales en este caso.

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Además, indicó que, en caso de existir desperfectos, estos deben canalizarse por las vías institucionales para que el IEIFE instruya a la empresa constructora a corregirlos como parte de la garantía de la obra.

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