Seguridad, agua y baches, retos de Enrique Galindo (VIDEO)

Corrupción en Catastro, el nuevo rostro de la seguridad pública municipal, los proyectos para rescatar las vialidades y resolver los problemas de agua, su relación con el gobernador, su futuro político y la defensa de la Ley de Ingresos, fueron los temas en la entrevista exclusiva que realizaron los coordinadores editoriales, Adriana Ochoa, Jaime Hernández y Armando Acosta, al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, después de cumplir sus primeros 100 días de gestión.

P: El lunes presentó el nuevo sistema de Seguridad Pública, ¿cuándo van a dar resultados, son ya inmediatos, tiene que esperar la ciudadanía a que bajen los índices de inseguridad, cuál es el plan?

EG.- Mi expectativa es que los resultados de percepción sean inmediatos, incidir en la baja de los indicadores no es tan sencillo, pero en materia de percepción sí puede incluirse de manera inmediata, las nuevas patrullas se notan en las zonas, en las colonias, donde prácticamente no había patrullas, sólo había 14 unidades desde julio, esto nos permite hacer notoria la presencia policial, también se sectorizó la ciudad, se hicieron cuatro grandes sectores, tres subsectores y se abrió el espacio de la participación ciudadana, están contempladas enlaces a las juntas de mejoras, que estos sectores y subsectores tengan nombres y apellidos del policía, que tendrá que responder ante la sociedad pero también ante la institución, de los resultados.

Además hoy les comparto una primicia, estamos apostando a tener nuestra propia red digital en la ciudad, vamos a tender 80 km de fibra óptica. es una invasión muy fuerte superior a los 100 millones de pesos, en el que pretendemos instalar semáforos y nuevas cámaras de alta tecnología, el monitoreo del alumbrado público por telemática, GPS para los camiones de basura, esta red comenzará a instalarse en marzo, esto solo lo tiene Monterrey y lo tendrá ahora SLP, es muy importante podremos conectar parques públicos para utilizar Internet, ampliar la cobertura de las cajas de tesorería prácticamente donde se quiera, nos da autonomía de manera muy importante.

P.-¿Bajo qué esquema se adquirieron las patrullas?

EG: Bajo el esquema del arrendamiento, pero con grandes diferencias, al final de los 33 meses, el equipo pasa a ser propiedades del Ayuntamiento, no está en riesgo quedarse sin unidades de nuevo, también viene incluido el seguro de las unidades, de cobertura total, ampara la reparación de las patrullas, hay el compromiso de tener una patrulla en sustitución, no vamos a gastar en mantenimiento.

P: ¿Cuál fue el costo de la inversión?

EG: Estamos hablando de alrededor de 160 millones de pesos a tres años, con todo incluido y sin ningún gasto adicional, creo que es una buena negociación. Nos pasamos 3 meses negociando, con un buen proveedor serio y formal.

Pero además les doy otra primicia, en 15 o 20 días estaremos recibiendo equipo para la ciudad, que con un millón de habitantes no tenemos barredoras, no tenemos equipo industrial, por eso la ciudad está sucia. Habrá barredoras para la calle Hidalgo, que en un máximo de 20 días tendremos seis barredoras, solo había 57 personas encargadas del barrido manual para una ciudad tan grande, un centro histórico, el tercero más grande del país y con 57 personas sin equipo sin tecnología, ya no puede hacer, vienen grúas para el alumbrado público, que no hay, pipas para distribución de agua, que yo espero que cada día las ocupemos menos, vienen grúas para tránsito, viene equipo para la ciudad para mantenerla limpia, iluminada y segura.

P: Tanta tecnología y un nuevo esquema de seguridad no requiere de elementos mejor capacitados?

EG: Estamos apostando a la capacitación internacional, este año tenemos previstos 22 intervenciones con organismos internacionales, de hecho ya empezamos, tuvimos el primer curso con la Policía Nacional de España, no solo se crea la Secretaría también nos adherimos a un modelo de policía denominado policía orientada a resolver problemas, que funciona con eficiencia probada en ciudades de Canadá y Estados Unidos.

P: Cual es el diagnóstico de la seguridad en la capital?

EG: Tenemos varios retos en materia delictiva. Lo que no me tiene satisfecho es en el robo de autos, en los últimos trimestres es el delito que más ha crecido, el del segundo es el robo a negocio, aunque hay detenciones todos los días de delincuentes, no ha podido contenerse. Pero contrario a esto se ha disminuido el homicidio dolosos, bajó, también la violación y le extorsión.

P: la ciudad sigue estando destrozada, principalmente el reclamo de los potosinos son las pésimas condiciones de las vialidades, 100 días no son suficientes, pero cuál es la expectativa y cuál es el proyecto para para ir reduciendo esa situación?

EG: La gente pide tres cosas: seguridad, agua y reparar baches, anunciamos en los primeros días repavimentar un millón de metros cuadrados de vialidades, eso requiere inversión de mil 500 millones de pesos. Vamos por los 17 km de la Av. Himno Nacional completa, Avenida Industrias 11 km, la B. Anaya, 9 km y medio, Hernán Cortés, 5.5 km y vamos a conectar a Hernán Cortés con Periférico Poniente, y hacer la vía paralela al río Santiago.

EL AGUA,

EG: Lo voy a decir con mucho cuidado, pero con claridad, el Interapas no era la caja chica, era la caja grande, volteas y abres, y te da miedo, porque el agua es un monopolio del estado y del municipio que no debería sufrir temas presupuestales, hay recursos suficientes para hacer obras de infraestructura, estamos licitando 60 millones de pesos para infraestructura, pero estamos pensando que debe invertirse entre 500 y 600 millones de pesos, para modernizar los 108 pozos de agua, adquirir la tecnología para eliminar el exceso del flúor.

P: Hay un empate, una liga entre Obras Públicas y el Interapas para resolver el problema conjunto de las fallas en la red de agua y drenaje y la reparación de las vialidades?

EG: Lo tenemos bien cuidado, red hidráulica, sanitaria y pavimentos Interapas está hoy totalmente ligado con obras, hay una comunión en esto porque ya no le podemos fallar a la ciudad. Hay una falla en la ley que estaríamos próximamente a corregirla, que permite que ciudadanos escarban y se conectan a la red tanto la del drenaje como la del agua, pues la ley así lo prevé, pero es un error terrible porque entonces cualquier ciudadano perfora el pavimento, lo daña y si no pega bien, se mete el agua y genera los baches, es un círculo vicioso, no hay especialistas, no hay ingenieros, lo hace un maestro albañil, él abre, el cierra, el medio tapa, pero realmente esa situación legal condenó a la ciudad a los baches, esas reparaciones, las tiene que hacer el Interapas debe tener una previsión financiera para hacerlo y tiene que ser eficiente para responderle a la gente sobre todo en ese aspecto.

EL REALITO

P: ¿Hablas de rescatar más de 100 pozos, entonces se descartaría a la presa de El Realito que con sus constantes fallas deja a la ciudad sin agua recurrentemente?

EG: Las ciudades tienen qué garantizar sus fuentes de agua, entre más fuentes más garantía, El Realito es una fuente y no se puede soslayar, al contrario, yo he hablado con el gobernador y los dos estamos en la idea de construir una presa aguas arriba de la presa de San José, para evitar que se desperdicie el agua que cae cuando llueve, hay proyecto de dos presas, la de Las Escobas y Jorobas, coincidimos que urgen, hay que perfeccionar los pozos que también el gobernador ha estado muy sensible a ayudarnos a modernizarlos, hacer nuevas presa y presionar a que El Realito cumpla con el contrato.

P.- Hablando de la relación con el gobernador, cuánto crees que dure más la luna de miel que se ha visto en estos 100 días?

EG: Yo espero que dure 6 años, con esto te respondo todo,

P. ¿entonces vas a buscar la reelección?

EG: Al contrario, para atreverse a hacer cosas no hay que pensar en la política ni en la reelección, porque entonces te frenas y dejas de tomar decisiones trascendentales para la ciudad porque tienes miedo, yo no he pensado en eso, en la reelección o en el fututo político, porque creo que estoy en el año en el que mejor me debo llevar con el gobernador, con el que además me llevo muy bien, y tomar las decisiones importantes para la ciudad, sin cálculos políticos, sin cálculos de futuro político, sino con los pies en la tierra .

LEY DE INGRESOS

EG: Ya hablé con los notarios, con la CANADEVI, la cámara de la vivienda, con la Canaco, con la industria inmobiliaria, he estado con la delegada del Infonavit, es decir, ajustar impuestos no es una medida popular y más si tú piensas en que te vas a reelegir o vas al siguiente cargo de elección popular.

Los incrementos catastrales y de traslado de dominio, yo no lo pondría en temas porcentuales por una sencilla razón, y se los explicaba a los notarios, había un rezago histórico, solo en el tema catastral, había 14 años de rezago, tenemos plantas de la Zona Industrial que tienen registrados 10 mil metros cuadrados de construcción, cuando en realidad tienen 100 mil. No aumentamos valores, lo único que hicimos fue una actualización catastral

Además, y luego lo voy a decir puntualmente, hay un nicho de corrupción en esas áreas, es decir, a alguien le conviene que esto se mantenga así y les doy un dato, hoy deberían estar ligados de electrónica y digitalmente al Registro Público de la Propiedad y Catastro, pues por años nadie ha querido que se junten, ya que de hacerlo en ese momento se elimina cualquier duda de los títulos de propiedad, se elimina las invasiones, pero aquí no han querido, hay intereses. lo digo con cariño, hay una franjita de coyotes que les encanta, hay trabajadores municipales que ya hemos separado del cargo, algunos luego se andan manifestando, hay otra franjita -y ayer se lo dije a mis amigos los notarios-, una vez movimos una pieza clave de la corrupción y a mí me hablaron dos notarios para que los regresara, todas estas cosas pues son muy domésticas, no las ventilo, pero la lucha contra la corrupción es muy fuerte.

P ¿Dónde construir vivienda barata?

R.- El plan de desarrollo que se autorizó el año pasado, que creo que se debe de revisar después de lo que pasó con la Sierra de San Miguelito, la única ventaja que ofreció es que de 2 mil hectáreas urbanizables creció a 14 mil, eso bajó un poco el precio de la tierra. Ese es otro factor, aquí hay un monopolio en la tierra, tiene nombre, tiene dueños, esa es la neta y por esos están caras. Esa es la verdad más allá de los impuestos, Hay que abrir el crecimiento de la ciudad al norte, por eso he focalizado las obras de infraestructura hacia esa zona, si abrimos El Saucito hacia la carretera a Zacatecas y urbanizamos, vamos a dar condiciones para que esas 14 mil hectáreas, jale la ciudad hacia allá, hoy todavía no, porque hace falta el desarrollo, pero esas 14 mil hectáreas fueron a despresurizar el costo de la tierra. No sé qué efectos vengan después por el tema Sierra de San Miguelito pero para mí fue una gran oportunidad para decir vámonos hacia el norte y hacia una parte de Pozos y La Pila, que pueden ser altamente urbanizables.