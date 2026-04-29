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Seguridad, espacios deportivos y agua piden estudiantes de Soledad

La sesión de Cabildo Infantil se realizó con la presencia del alcalde y autoridades municipales

Por Flor Martínez

Abril 29, 2026 01:40 p.m.
A
Seguridad, espacios deportivos y agua piden estudiantes de Soledad

Un grupo de 15 estudiantes de distintas colonias de Soledad de Graciano Sánchez participó en una sesión de Cabildo Infantil realizada este 29 de abril, donde presentaron propuestas relacionadas con sus escuelas y entorno.

Durante la actividad, encabezada por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, las y los menores asumieron por un día funciones de alcaldes, Secretaría General, sindicaturas y regidurías.

La sesión se llevó a cabo en la sala de Cabildo, donde conocieron el funcionamiento del Ayuntamiento y expusieron planteamientos dirigidos a su comunidad.

En la dinámica, el estudiante Ángel Daniel desempeñó el cargo de presidente municipal; Edwin Martin fungió como secretario general; mientras que Ángel Gael y Lucía ocuparon las sindicaturas. También participaron como regidores Emiliano, Brittani Anahí, Amaury, Alison, Melany Itzel, Fernanda Giselle, Ingrid Nahomi, Ángela Isabel, Victoria, Helen Yeiselyn y Román.

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Las propuestas presentadas incluyeron temas como mejora de espacios deportivos, seguridad en escuelas, rehabilitación de áreas verdes, señalética escolar, acceso al agua y promoción de la lectura.

Los participantes provienen de planteles ubicados en colonias como Valle de la Palma, Enrique Estrada, Prados de Tabachín, Cerrada de los Valles y La Constancia.

Durante la sesión, autoridades municipales escucharon las intervenciones de las y los estudiantes y dieron seguimiento a sus planteamientos.

Cabe señalar que esta actividad se realiza año con año como parte de las actividades que organiza el gobierno municipal por el Día del Niño.

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